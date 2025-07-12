بعد اندلاع حريق... بيان من "ABC"

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أعلن مجمّع الـABC، في بيان، ان "حريقا اندلع في مبنى الخدمات الفنية بمجمّع ABC في ، نتيجة عطل في المولد الكهربائي. وقد فريق العمل فورًا إلى تنفيذ بروتوكولات السلامة ومكافحة الحريق، بالتوازي مع التدخل السريع لفرق الدفاع المدني اللبناني التي تمكّنت من السيطرة على الوضع واحتوائه".أضاف البيان: "أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، وهو ما نعتبره الأهم. ونتقدّم بالاعتذار من زوّار المجمّع وسكّان المنطقة المجاورة عن أي إزعاج قد يكون ناتجًا عن هذا الحادث الطارئ. ونطمئنكم أن مجمّع ABC لا يزال بيئة آمنة، وأن سلامتكم ستبقى دائمًا على رأس أولوياتنا. شكرًا لتفهّمكم وثقتكم المستمرة".