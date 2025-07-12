محاولة قتل داخل معمل في منطقة لبنانية.. والفاعل مجهول!

أقدم مجهول على إطلاق النار باتجاه المدعو "ط.د" داخل معمله المخصص لتصنيع الرخام والغرانيت، الواقع على طريق كفرحزير - ، مما أدى إلى إصابته بطلق ناري في خاصرته.

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وعلى إثر الحادث، فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما تم نقل المصاب على وجه السرعة إلى لتلقي العلاج اللازم.

وعليه، حضرت دورية من جهاز المخابرات إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد هوية الفاعل.

يُشار إلى أن المصاب ينحدر من في .