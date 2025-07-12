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لبنان
محاولة قتل داخل معمل في منطقة لبنانية.. والفاعل مجهول!
Lebanon 24
12-07-2025
|
11:20
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أقدم مجهول على إطلاق النار باتجاه المدعو "ط.د" داخل معمله المخصص لتصنيع الرخام والغرانيت، الواقع على طريق كفرحزير -
الكورة
، مما أدى إلى إصابته بطلق ناري في خاصرته.
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وعلى إثر الحادث، فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما تم نقل المصاب على وجه السرعة إلى
مستشفى هيكل
لتلقي العلاج اللازم.
وعليه، حضرت دورية من جهاز المخابرات إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد هوية الفاعل.
يُشار إلى أن المصاب ينحدر من
مدينة الميناء
في
طرابلس
.
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