Advertisement

لبنان

محاولة قتل داخل معمل في منطقة لبنانية.. والفاعل مجهول!

Lebanon 24
12-07-2025 | 11:20
A-
A+
Doc-P-1390380-638879415789592711.jpg
Doc-P-1390380-638879415789592711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم مجهول على إطلاق النار باتجاه المدعو "ط.د" داخل معمله المخصص لتصنيع الرخام والغرانيت، الواقع على طريق كفرحزير - الكورة، مما أدى إلى إصابته بطلق ناري في خاصرته.
Advertisement
 
وعلى إثر الحادث، فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة، فيما تم نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى هيكل لتلقي العلاج اللازم.
 
 
وعليه، حضرت دورية من جهاز المخابرات إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد هوية الفاعل.
 
 
يُشار إلى أن المصاب ينحدر من مدينة الميناء في طرابلس.
 
مواضيع ذات صلة
محاولة سرقة فاشلة في ابي سمرا.. وكاميرات المراقبة تفضح الفاعل
lebanon 24
13/07/2025 02:59:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني إسرائيلي: رئيس أركان الحوثيين قتل او أصيب في محاولة الاغتيال أمس
lebanon 24
13/07/2025 02:59:28 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي تقدّم بالتهنئة من رئيسيّ بلديتيّ طرابلس والميناء: المرحلة المقبلة ستشهد عملا بلدياً فاعلاً
lebanon 24
13/07/2025 02:59:28 Lebanon 24 Lebanon 24
سقط عليه... شاهد قبر قتل طفلاً داخل مقبرة
lebanon 24
13/07/2025 02:59:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-07-12
16:41 | 2025-07-12
16:37 | 2025-07-12
16:27 | 2025-07-12
16:03 | 2025-07-12
15:58 | 2025-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24