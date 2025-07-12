Advertisement

لبنان

عملية خطف فتاة من بيروت إلى الشمال.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-07-2025 | 11:24
A-
A+
Doc-P-1390381-638879416704201363.png
Doc-P-1390381-638879416704201363.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بــــــلاغ  أنّه "بتاريخ 10-7-2025، ادعى أحد المواطنين ان ابنته المدعوة (ص. م مواليد عام 2004، لبنانية) المقيمة في بيروت مفقودة، ويرجح انها تعرضت للخطف حيث فقد الاتصال بها منذ مساء تاريخ 9-7-2025. على الأثر باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي اجراءاتها لكشف مصير الفتاة المذكورة، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات تفيد أن الفتاة تعرضت للاستدراج من قبل شخص مجهول الهوية منتحلاً صفة امنية وقام باحتجازها في منطقة مجهولة".
Advertisement

أضاف البلاغ:" وبنتيجة المتابعة الفنية تمكنت قطعات الشعبة المذكورة من تحديد مكان احتجاز الفتاة في إحدى مناطق الشمال، كما تمكنت من تحديد هوية الفاعل، ويدعى أ. ي. (مواليد عام ۱۹۸۲، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم: حجز حرية وخطف، سرقة، سلب احتيال، وهو مطلوب للقضاء.
فجر تاريخ 12-07-2025، عملت القوة الخاصة في الشعبة على تطويق المنزل الذي تم احتجاز الفتاة به، ونفذت عملية مداهمة خاطفة نتج عنها تحرير الفتاة وتوقيف الفاعل".

تابع:" بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه لجهة اقدامه على استدراج الفتاة بانتحال صفة امنية واحتجازها، وأنه لم يتعرض لها بأي أذى أو اعتداء وأنه لم يكن يعرف الفتاة سابقا وهو يقوم بالاتصال بالفتيات عشوائيا لاستدراجهم وابتزازهم بعد انتحاله صفة امنية. أجري المقتضى القانوني بحقه، والتحقيق لا يزال مستمرًّا".

ختم البلاغ:" لذلك، وبناء على إشارة القضاء المُختصّ، تعمّم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة اعماله وتعرفوا إليه التوجه الى فرع معلومات بيروت الكائن في ثكنة اميل الحلو، او الاتصال على الرقم 307728-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
مواضيع ذات صلة
في عكار.. خطف بقوة السلاح هذه تفاصيله
lebanon 24
13/07/2025 02:59:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نجاة فتاة من الانتحار... هكذا أنقذتها الشمس!
lebanon 24
13/07/2025 02:59:35 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال 24 ساعة... إليكم تفاصيل عمليات الدفاع المدني
lebanon 24
13/07/2025 02:59:35 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف سائق... تسبّب في وفاة 19 فتاة!
lebanon 24
13/07/2025 02:59:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-07-12
16:41 | 2025-07-12
16:37 | 2025-07-12
16:27 | 2025-07-12
16:03 | 2025-07-12
15:58 | 2025-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24