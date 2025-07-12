عملية خطف فتاة من بيروت إلى الشمال.. إليكم التفاصيل

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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة في بــــــلاغ أنّه "بتاريخ 10-7-2025، ادعى أحد المواطنين ان ابنته المدعوة (ص. م مواليد عام 2004، لبنانية) المقيمة في مفقودة، ويرجح انها تعرضت للخطف حيث فقد الاتصال بها منذ مساء تاريخ 9-7-2025. على الأثر باشرت قطعات اجراءاتها لكشف مصير الفتاة المذكورة، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية، توافرت معطيات لدى تفيد أن الفتاة تعرضت للاستدراج من قبل شخص مجهول الهوية منتحلاً صفة امنية وقام باحتجازها في منطقة مجهولة".أضاف البلاغ:" وبنتيجة المتابعة الفنية تمكنت قطعات الشعبة المذكورة من تحديد مكان احتجاز الفتاة في إحدى مناطق ، كما تمكنت من تحديد هوية الفاعل، ويدعى أ. ي. (مواليد عام ۱۹۸۲، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم: حجز حرية وخطف، سرقة، سلب احتيال، وهو مطلوب للقضاء.فجر تاريخ 12-07-2025، عملت القوة الخاصة في الشعبة على تطويق المنزل الذي تم احتجاز الفتاة به، ونفذت عملية مداهمة خاطفة نتج عنها تحرير الفتاة وتوقيف الفاعل".تابع:" بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه لجهة اقدامه على استدراج الفتاة بانتحال صفة امنية واحتجازها، وأنه لم يتعرض لها بأي أذى أو اعتداء وأنه لم يكن يعرف الفتاة سابقا وهو يقوم بالاتصال بالفتيات عشوائيا لاستدراجهم وابتزازهم بعد انتحاله صفة امنية. أجري المقتضى القانوني بحقه، والتحقيق لا يزال مستمرًّا".ختم البلاغ:" لذلك، وبناء على إشارة المُختصّ، تعمّم لقوى الامن الداخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة اعماله وتعرفوا إليه التوجه الى فرع معلومات بيروت الكائن في ثكنة ، او الاتصال على الرقم 307728-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".