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لبنان

تصريح غير عادي من وهاب.. ماذا أعلن؟

Lebanon 24
12-07-2025 | 12:05
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قال رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً: "إذا رفعت يدك يا توماس باراك عن سوريا ووقفت إسرائيل على الحياد، تأكد بأننا قادرون على إعادة الجولاني إلى إدلب".
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وتابع: "عشرات آلاف المقاتلين في لبنان وسوريا مستعدون للمعركة وما يؤخرها الحماية الدولية والإقليمية للسلطة الجديدة".
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