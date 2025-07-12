تصريح غير عادي من وهاب.. ماذا أعلن؟

قال "التوحيد العربي" الوزير السابق عبر حسابه على منصة "آكس" قائلاً: "إذا رفعت يدك يا عن ووقفت على الحياد، تأكد بأننا قادرون على إعادة إلى إدلب".

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وتابع: "عشرات آلاف المقاتلين في وسوريا مستعدون للمعركة وما يؤخرها الحماية الدولية والإقليمية للسلطة الجديدة".