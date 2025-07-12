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لبنان

عن لبنان وسوريا.. إليكم ما قاله المبعوث الأميركي

Lebanon 24
12-07-2025 | 12:27
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قال المبعوث الأميركي توم براك، اليوم السبت، إنَّ "الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بدعم العلاقات بين سوريا ولبنان على أساس جارين متساووين وذوي سيادة".
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وفي تصريح له، قال براك إنَّ "سوريا تتحرك بسرعة لاغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها رفع العقوبات"، وتابع: "تصريحاتي عن خطوات سوريا المثيرة للإعجاب ليست تهديداً للبنان، والقادة في دمشق يريدون التعايش والازدهار المتبادل مع بيروت".
 
 
 
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