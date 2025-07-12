عن لبنان وسوريا.. إليكم ما قاله المبعوث الأميركي

قال المبعوث الأميركي ، اليوم السبت، إنَّ " الأميركية ملتزمة بدعم العلاقات بين ولبنان على أساس جارين متساووين وذوي سيادة".

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وفي تصريح له، قال إنَّ "سوريا تتحرك بسرعة لاغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها رفع "، وتابع: "تصريحاتي عن خطوات سوريا المثيرة للإعجاب ليست تهديداً للبنان، والقادة في يريدون التعايش والازدهار المتبادل مع ".