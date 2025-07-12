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لبنان
عن لبنان وسوريا.. إليكم ما قاله المبعوث الأميركي
Lebanon 24
12-07-2025
|
12:27
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قال المبعوث الأميركي
توم براك
، اليوم السبت، إنَّ "
الولايات المتحدة
الأميركية ملتزمة بدعم العلاقات بين
سوريا
ولبنان على أساس جارين متساووين وذوي سيادة".
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وفي تصريح له، قال
براك
إنَّ "سوريا تتحرك بسرعة لاغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها رفع
العقوبات
"، وتابع: "تصريحاتي عن خطوات سوريا المثيرة للإعجاب ليست تهديداً للبنان، والقادة في
دمشق
يريدون التعايش والازدهار المتبادل مع
بيروت
".
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