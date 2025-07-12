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لبنان

بشأن الكازينو.. هذا ما سيفعله وزير المال

Lebanon 24
12-07-2025 | 13:38
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يتجهُ وزير المالية ياسين جابر الأسبوع المُقبل إلى رفع دعوى قضائية على كازينو لبنان لتحصيل حقوق وزارة المال بعد التحقيقات والتوقيفات في المراهنات الإلكترونية و "bet Arabia".
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