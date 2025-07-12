خلال الإمتحانات.. هذا ما حصل مع طلاب الجنوب

تسودُ أجواء من الإستياء في أوساط طلاب وذلك بعدما واجهوا صعوبات في أسئلة الإمتحانات الرسمية التي تُجرى حالياً في كل .

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وتحدَّث طلاب عبر " " مُعربين عن استغرابهم من الأسئلة التي تم وضعها خصوصاً على صعيد امتحان مادة الفيزياء لصف "العلوم العامة" والرياضيات لصف "الإقتصاد والإجتماع".

وقال الطلاب إنَّ عامهم الدراسي لم يكن مستقراً وقد أتى وسط تهجيرٍ مستمر، مشيرين إلى أنَّه كان على وزارة التربية النظر في وضعهم واعتماد الأسئلة الاختيارية لا "التعجيزية"، على حد وصفهم.

إلى ذلك، تبرز دعوات لتوجيه نداءات إلى وزارة التربية للنظر في حال طلاب الجنوب والإمتحانات المقبلة، خصوصاً أن معاناتهم كبيرة ولم تنتهِ بفعل الحرب الأخيرة على لبنان.