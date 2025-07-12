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لبنان

قنبلة إسرائيلية تُفاجئ صياداً لبنانياً.. هذا ما حصل!

Lebanon 24
12-07-2025 | 13:52
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ألقت طائرة مُسيرة إسرائيلية، مساء السبت، قنبلة صوتية باتجاه أحد الصيادين في بلدة الناقورة - جنوب لبنان.
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وذكرت المعلومات أنّ الحادثة لم تُسفر عن سقوط إصابات.
 
 
 
 
 
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