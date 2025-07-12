"تحركات" مُحتملة في الشارع!

تُلمح أوساط المودعين إلى إمكانية حصول تحركات مستقبلية تجاه المصارف وذلك من أجل تحريك الشارع تجاه قضيتهم.

ولم يُحسم أي أمر يتعلق بآلية وتوقيت تلك التحركات حتى الآن، لكن ما يظهر هو أن هناك "نية" للاعتصامات مُجدداً.