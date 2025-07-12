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لبنان

"تحركات" مُحتملة في الشارع!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-07-2025 | 14:45
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تُلمح أوساط المودعين إلى إمكانية حصول تحركات مستقبلية تجاه المصارف وذلك من أجل تحريك الشارع تجاه قضيتهم.
 
ولم يُحسم أي أمر يتعلق بآلية وتوقيت تلك التحركات حتى الآن، لكن ما يظهر هو أن هناك "نية" للاعتصامات مُجدداً.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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