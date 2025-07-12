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لبنان

"من كل لبنان جاين يا شربل جاين"... مسيرة إلى عنّايا عشية عيد القديس شربل (صور)

Lebanon 24
12-07-2025 | 14:50
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في أجواء من الخشوع والرجاء، نظّمت مؤسسة "أغاني أغاني" مسيرة حجّ إلى مزار القديس شربل في عنّايا، بمناسبة عشية عيد القديس شربل، جامعًا المؤمنين من مختلف المناطق اللبنانية تحت شعار: "من كل لبنان جاين يا شربل جاين... متل الأرز من سنين هون مزروعين".
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وانطلقت الحملة من عدّة نقاط في لبنان، حيث وثقت عدسة الراهب اللبناني الماروني ايلي قرقماز توجّه المشاركين نحو مزار القديس شربل في عنّايا، وسط أجواء إيمانية عمّتها الصلوات، الترانيم والتأملات.

وشهد المزار حضورًا كثيفًا للمؤمنين من مختلف الأعمار.
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