"من كل لبنان جاين يا شربل جاين"... مسيرة إلى عنّايا عشية عيد القديس شربل (صور)

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في أجواء من الخشوع والرجاء، نظّمت مؤسسة "أغاني أغاني" مسيرة حجّ إلى مزار في عنّايا، بمناسبة عشية عيد القديس شربل، جامعًا المؤمنين من مختلف المناطق تحت شعار: "من كل جاين يا شربل جاين... متل من سنين هون مزروعين".وانطلقت الحملة من عدّة نقاط في لبنان، حيث وثقت عدسة الراهب اللبناني توجّه المشاركين نحو مزار القديس شربل في عنّايا، وسط أجواء إيمانية عمّتها الصلوات، الترانيم والتأملات.وشهد المزار حضورًا كثيفًا للمؤمنين من مختلف الأعمار.