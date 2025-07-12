قرار جديد يخصّ سفارة فلسطين في لبنان.. ماذا فيه؟ (صورة)

أصدر رئيس ، اليوم السبت، قراراً جديداً قضى بإلحاق وحدة الأمن والحماية التابعة لسفارة في بأفرادها وعتادها كافة، إلى في الساحة في لبنان.

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وذكر القرار أن هذه الوحدة تأتمر بكافة الأوامر الصادرة عن قائد الوطني الفلسطيني وتلتزم بتنفيذها.