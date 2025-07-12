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لبنان

قرار جديد يخصّ سفارة فلسطين في لبنان.. ماذا فيه؟ (صورة)

Lebanon 24
12-07-2025 | 14:59
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أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم السبت، قراراً جديداً قضى بإلحاق وحدة الأمن والحماية التابعة لسفارة دولة فلسطين في لبنان بأفرادها وعتادها كافة، إلى قوات الأمن الوطني في الساحة الفلسطينية في لبنان.
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وذكر القرار أن هذه الوحدة تأتمر بكافة الأوامر الصادرة عن قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني وتلتزم بتنفيذها.
 
 

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