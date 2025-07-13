في طرابلس.. إحياء الذكرى الثامنة لرحيل الدكتور عبد المجيد الرافعي بحضور سياسيّ وشعبي

في الذكرى الثامنة لرحيل نائب الأسبق الدكتور ، أقامت لجنة إحياء ذكراه فعالية على ضريحه استذكرت خلالها مزايا الراحل الكبير حضرها نائبي طرابلس والدكتور آصف ناصر وتمثل رئيس بلدية طرابلس الدكتور بعضوي المجلس الأستاذ ماهر باكير والاستاذ امين مقدم إلى جانب رئيس والمستخدمين في وعدد من مخاتير طرابلس والجوار.

Advertisement

كذلك، شارك أيضاً شعراء، كُتاب، أساتذة جامعيون، أعضاء سابقون في ، نقيب الأطباء الأسبق الدكتور نبيل فتال وشخصيات من لجان الأحياء وجمهور غفير من أبناء طرابلس والأوفياء لنهج الراحل الكبير.

وبعد تلاوة سورة الفاتحة، ألقيت بعض الكلمات التي أشادت بمزايا الدكتور عبدالمجيد الرافعي وانطباع مواقفه بخلفية أخلاقية قل نظيرها في هذه الأيام، وأكدت على صدق التزامه بالقضايا الوطنية والقومية.

وبعدها، توجه الجمع إلى البهو لأخذ صورة تذكارية.