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لبنان

في طرابلس.. إحياء الذكرى الثامنة لرحيل الدكتور عبد المجيد الرافعي بحضور سياسيّ وشعبي

Lebanon 24
13-07-2025 | 02:30
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في الذكرى الثامنة لرحيل نائب طرابلس الأسبق الدكتور عبد المجيد الرافعي، أقامت لجنة إحياء ذكراه فعالية على ضريحه استذكرت خلالها مزايا الراحل الكبير حضرها نائبي طرابلس اللواء أشرف ريفي والدكتور حيدر آصف ناصر وتمثل رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة بعضوي المجلس الأستاذ ماهر باكير والاستاذ امين مقدم إلى جانب رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد وعدد من مخاتير طرابلس والجوار. 
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كذلك، شارك أيضاً شعراء، كُتاب، أساتذة جامعيون، أعضاء سابقون في المجلس البلدي، نقيب الأطباء الأسبق الدكتور نبيل فتال وشخصيات من لجان الأحياء وجمهور غفير من أبناء طرابلس والأوفياء لنهج الراحل الكبير. 
 
 
وبعد تلاوة سورة الفاتحة، ألقيت بعض الكلمات التي أشادت بمزايا الدكتور عبدالمجيد الرافعي وانطباع مواقفه بخلفية أخلاقية قل نظيرها في هذه الأيام، وأكدت على صدق التزامه بالقضايا الوطنية والقومية.
 
 
وبعدها، توجه الجمع إلى البهو لأخذ صورة تذكارية.
 
 
 
 
 
 
 
 
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