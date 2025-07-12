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لبنان

الجالية اللبنانية في أرمينيا أحيت عيد القديس شربل ورفعت صلوات من أجل السلام

Lebanon 24
12-07-2025 | 16:03
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أحيت الجالية اللبنانية في أرمينيا عيد القديس شربل للمرة الأولى باحتفال روحي مهيب، أقيم في المزار المخصص له في منطقة ياغفرد، وتخللته صلوات وابتهالات خاصة وطلبات من أجل السلام في لبنان سوريا وارمينيا والشرق الأوسط.
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وترأس الاحتفال مطران دمشق للأرمن الكاثوليك جورج أسادوريان، بمشاركة لفيف من المؤمنين، وحضور رسمي وشعبي لافت، تقدمه محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، سفيرة لبنان في أرمينيا مايا داغر، سفيرة سوريا في ارمينيا الدكتورة نورا أريسيان، رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا ابو فيصل صاحب المبادرة والدعوة، إلى جانب عدد من الإعلاميين، تقدّمتهم الإعلاميتان رابيكا أبي ناضر وباميلا إبراهيم، إضافة إلى رجال أعمال ومؤمنين قدموا من مختلف المناطق.

وقد شكّل هذا العيد مناسبة لتعزيز الروابط الروحية والثقافية بين لبنان وأرمينيا، كما عبّر الحاضرون عن فرحتهم بوجود مزار للقديس شربل على الأراضي الأرمينية، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقة بين الشعبين وتكرّس لبنان وطنًا للقداسة والسلام.
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