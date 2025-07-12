الجالية اللبنانية في أرمينيا أحيت عيد القديس شربل ورفعت صلوات من أجل السلام

أحيت في عيد القديس شربل للمرة الأولى باحتفال روحي مهيب، أقيم في المزار المخصص له في منطقة ياغفرد، وتخللته صلوات وابتهالات خاصة وطلبات من أجل السلام في وارمينيا والشرق الأوسط.

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وترأس الاحتفال مطران للأرمن أسادوريان، بمشاركة لفيف من المؤمنين، وحضور رسمي وشعبي لافت، تقدمه محافظ القاضي ، سفيرة لبنان في أرمينيا مايا ، سفيرة سوريا في ارمينيا الدكتورة نورا أريسيان، رئيس تجمع الصناعيين في البقاع ابو فيصل صاحب المبادرة والدعوة، إلى جانب عدد من الإعلاميين، تقدّمتهم الإعلاميتان رابيكا أبي ناضر وباميلا إبراهيم، إضافة إلى رجال أعمال ومؤمنين قدموا من مختلف المناطق.



وقد شكّل هذا العيد مناسبة لتعزيز الروابط الروحية والثقافية بين لبنان وأرمينيا، كما عبّر الحاضرون عن فرحتهم بوجود مزار للقديس شربل على الأراضي الأرمينية، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقة بين الشعبين وتكرّس لبنان وطنًا للقداسة والسلام.