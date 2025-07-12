Advertisement

لبنان

بالصورة.. شعبة "المعلومات" تدخل صيدا القديمة

Lebanon 24
12-07-2025 | 15:58
A-
A+
Doc-P-1390476-638879600381373405.jpg
Doc-P-1390476-638879600381373405.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 شهدت أحياء مدينة صيدا القديمة انتشاراً لافتاً لشعبة المعلومات والفوج السيار الثاني في قوى الأمن الداخلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن بعد سلسلة من الإشكالات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.
Advertisement
 

ولاقى هذا الانتشار ترحيباً واسعاً من السكان، الذين عبّروا عن ارتياحهم لعودة الطمأنينة إلى الشوارع والأسواق، معتبرين أن التواجد الأمني يعكس جدية في حفظ الاستقرار.
 
وفي السياق ذاته، أثنت فاعليات المدينة على هذه الإجراءات، لاسيما مع اقتراب موعد عدد من الفعاليات السياحية والثقافية، والمهرجانات التي من المتوقع أن تستقطب زواراً من مختلف المناطق اللبنانية وخارجها. 
 
وتُعد صيدا القديمة قلب المدينة النابض ومقصدها التراثي الأهم، ما يجعل الحفاظ على أمنها  أولوية لضمان نجاح الموسم السياحي المرتقب.
 
 
مواضيع ذات صلة
قتيل نتيجة حادث صدم على طريق المدينة الصناعية القديمة صيدا (التحكم المروري)
lebanon 24
13/07/2025 03:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: أسلحة تدخل صيدا.. العينُ على "مطلوبين"
lebanon 24
13/07/2025 03:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري يشكر شعبة المعلومات: صمّام أمان الوطن
lebanon 24
13/07/2025 03:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرأس المدبِّر لعصابة سرقة دراجات آلية في قبضة شعبة المعلومات
lebanon 24
13/07/2025 03:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:22 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:18 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2025-07-12
16:41 | 2025-07-12
16:37 | 2025-07-12
16:27 | 2025-07-12
16:03 | 2025-07-12
15:42 | 2025-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24