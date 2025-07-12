بعد تحرير شابة من الخطف.. رسالة من أبو فاعور للقوى الأمنية

تقدم عضو "اللقاء " النائب وائل ابو فاعور "بالشكر الجزيل" من قوى الامن الداخلي ومديرها العام اللواء رائد عبدلله ومن وضباطها وعناصرها ومن رئيسها العميد ومن قائد قائد بيه "على الجهود المضنية التي بذلوها لاجل تحرير ابنة صبا من يد عصابة خطف، قامت باختطافها وإعادتها سالمة معافاة من اي اذى إلى أهلها".

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وقال في بيان إن "جهود شعبة المعلومات وقوى الامن الداخلي وفي هذه الجريمة بشكل خاص، هي محل شكر وثقة وطمأنينة اللبنانيين على امنهم وسلامتهم" .