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لبنان

بعد تحرير شابة من الخطف.. رسالة من أبو فاعور للقوى الأمنية

Lebanon 24
12-07-2025 | 15:42
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تقدم عضو "اللقاء الديمقراطي"  النائب وائل ابو فاعور  "بالشكر الجزيل" من قوى الامن الداخلي ومديرها العام اللواء رائد عبدلله ومن شعبة المعلومات وضباطها وعناصرها ومن رئيسها العميد محمود قبرصلي ومن قائد الشرطة القضائية العميد زياد قائد بيه "على الجهود المضنية التي بذلوها لاجل تحرير ابنة راشيا صبا مهنا من يد عصابة خطف، قامت باختطافها وإعادتها سالمة معافاة من اي اذى إلى أهلها".
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وقال ابو فاعور في بيان إن "جهود شعبة المعلومات وقوى الامن الداخلي بشكل عام وفي هذه الجريمة بشكل خاص، هي محل شكر وثقة وطمأنينة اللبنانيين على امنهم وسلامتهم" .
 
 
 
 
 
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