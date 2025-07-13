"حوادث السير" في لبنان تحصد الأرواح.. 4 قتلى خلال يومين

أفادت المروري، الأحد، عن سقوط قتيلين و 3 جرحى خلال 4 حوادث سير حصلت خلال الـ24 ساعة الماضية.

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ويوم 12 الجاري، تحدثت الغرفة عن مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين بجروح إثر حوادث مرورية.