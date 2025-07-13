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لبنان

"حوادث السير" في لبنان تحصد الأرواح.. 4 قتلى خلال يومين

Lebanon 24
13-07-2025 | 00:33
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أفادت غرفة التحكم المروري، الأحد، عن سقوط قتيلين و 3 جرحى خلال 4 حوادث سير حصلت خلال الـ24 ساعة الماضية.
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ويوم 12 تموز الجاري، تحدثت الغرفة عن مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين بجروح إثر حوادث مرورية.
 
 
 
 
 
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