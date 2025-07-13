Advertisement

لبنان

توتر عند الحدود مع سوريا.. إشتباك مسلح بين عشيرتين!

Lebanon 24
13-07-2025 | 00:51
A-
A+
Doc-P-1390525-638879899959935548.jpg
Doc-P-1390525-638879899959935548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اندلعت اشتباكات مُسلّحة ليل السبت - الأحد عند الحدود اللبنانية - السورية، وذلك بين عشيرة آل زعيتر من جهة ومجموعات مُسلّحة من عشيرة عكيدي من الجهة السورية.
Advertisement
 
وذكرت معلومات "لبنان24" أنَّ الإشتباكات استمرَّت عند الحدود حتى صباح الأحد.

مواضيع ذات صلة
إشتباك مسلحّ عند الحدود مع سوريا.. هذا ما فعله "مهرّبون"!
lebanon 24
13/07/2025 13:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24
إشتباك مسلح عند أطراف بيروت.. فيديو يوثق المشهد!
lebanon 24
13/07/2025 13:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24
إشتباك بين عائلتين في البقاع.. توتر كبير والجيش يتدخّل!
lebanon 24
13/07/2025 13:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24
اشتباك مسلح في مدينة "تشابهار" الايرانية يوقع 3 قتلى من الشرطة
lebanon 24
13/07/2025 13:11:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-07-13
06:00 | 2025-07-13
05:54 | 2025-07-13
05:28 | 2025-07-13
05:25 | 2025-07-13
05:00 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24