توتر عند الحدود مع سوريا.. إشتباك مسلح بين عشيرتين!

اندلعت اشتباكات مُسلّحة ليل السبت - الأحد عند الحدود - ، وذلك بين عشيرة آل من جهة ومجموعات مُسلّحة من عشيرة عكيدي من الجهة السورية.

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وذكرت معلومات " " أنَّ الإشتباكات استمرَّت عند الحدود حتى .