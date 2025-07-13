إنتخابات نقابة المحامين: طغيان مهني على جولات المرشحين

بالرغم من أن الأحزاب الفاعلة على الساحة ترشح وتدعم محامين حزبيين أو أصدقاء لمنصب عضوية مجلس في لدورة تشرين الثاني 2025، إلا أن الطابع النقابي والمهني يطغى على جولات المرشحين في بيروت والمناطق.

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مصدر مطلع على سير الحملات الإنتخابية لفت الى أن هناك مرشحين حزبيين يتقدمون على غيرهم من المرشحين وحظوظهم أوفر للوصول بسبب التفاهمات التي يمكن لأي حزب أن يوفرها لمرشحه مثل " اللبنانية" و" " و" " و " "، و"الحزب الإشتراكي" و" ".

أما " " فليس لديه أي مرشح، وفي الأصل فهو ليس مهتما كثيراً بالإنتخابات في هذه لعدة أسباب ولكون لديه أولويات أخرى بحسب مقربين من جو الحزب في النقابة.

المصدر ينتقل بالتحليل بشأن المرشحين المستقلين الى منصب العضوية معتبراً أن عدداً ضئيلاً منهم يستطيع الوصول بعد دعم الأحزاب له ، فالمرشح الى منصب نقيب عماد مارتينوس من البديهي أن يصل الى منصب عضو، بفعل دعم "القوات اللبنانية" التي تبنته كمرشح لها على منصب نقيب، وأصدرت لجنة المهن الحرة بياناً في هذا الشأن.

أما المرشح المستقل لمنصب عضو والنقيب بازرلي فمن الطبيعي أن يصل أيضاً بعد إقتراب ندوة المحامين في " " من دعمه لمنصب نقيب.

ويبقى إسمان ربما يشكلان مفاجأة بالوصول الى العضوية في ظل هذا الإصطفاف الحاد هما ، هادي فرنسيس ووجيه مسعد .