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لبنان

هكذا ستكون التحالفات الانتخابية في بعبدا.. وديب يطل مجدداً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-07-2025 | 01:30
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قال مصدر سياسي يعنى بالشأن الإنتخابي في قضاء بعبدا إن النائب السابق حكمت ديب يسعى بطريقة واضحة الى تبريد الخلاف مع "التيار الوطني الحر" ربما رغبةً منه للعودة الى صفوف "التيار" وخوض الإنتخابات النيابية على لوائحه، ولكن حتى الساعة لا شيء محسوماً، كون "التيار" لديه مرشح سبق له أن كان على لائحته في الإنتخابات الماضية.
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ولفت المصدر الى أن مهمة "التيار" ستكون صعبة في لملمة صفوفه بين المرشح الحزبي الرسمي وترشيح النائب الحالي آلان عون ومرشحين آخرين، وإن لم يكن هناك تنسيق فالكل معرّض للخسارة.
 
وقال: أما الأقوى في بعبدا فهو مرشح القوات اللبنانية كما كان عليه الحال في إنتخابات 2022، والجديد في هذا القضاء سيكون مرشح الكتائب كونه شخصية عملت في الشأن العام الحزبي وحتى البلدي، وأن التحالفات في قضاء بعبدا ستكون  "لائحة القوات - الكتائب - الاشتراكي" في مقابل لائحة "حزب الله - حركة أمل والتيار الوطني الحر".
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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