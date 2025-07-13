هكذا ستكون التحالفات الانتخابية في بعبدا.. وديب يطل مجدداً

قال مصدر سياسي يعنى بالشأن الإنتخابي في قضاء إن النائب السابق حكمت ديب يسعى بطريقة واضحة الى تبريد الخلاف مع " " ربما رغبةً منه للعودة الى صفوف " " وخوض الإنتخابات النيابية على لوائحه، ولكن حتى الساعة لا شيء محسوماً، كون "التيار" لديه مرشح سبق له أن كان على لائحته في الإنتخابات الماضية.

Advertisement

ولفت المصدر الى أن مهمة "التيار" ستكون صعبة في لملمة صفوفه بين المرشح الحزبي الرسمي وترشيح النائب الحالي ومرشحين آخرين، وإن لم يكن هناك تنسيق فالكل معرّض للخسارة.

وقال: أما الأقوى في بعبدا فهو مرشح كما كان عليه الحال في إنتخابات 2022، والجديد في هذا سيكون مرشح كونه شخصية عملت في الشأن العام الحزبي وحتى البلدي، وأن التحالفات في قضاء بعبدا ستكون "لائحة القوات - الكتائب - " في مقابل لائحة " - والتيار الوطني الحر".