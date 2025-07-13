خطوة لافتة.. هذا ما فعله مدير عام أمن الدولة

عُلم أنَّ لجهاز اللواء إدكار لاوندس أوقف منح أي تراخيص كانت تُصدرها سابقاً مُديرية أمن الدولة، بما في ذلك بطاقات "تسهيل المرور".

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وتحدثت المعلومات عن أنَّ لاوندس لم يُوقع على أي طلب وردَ إليه بشأن تلك البطاقات وغيرها منذ تسلمه مهامه في "أمن الدولة" قبل أشهر قليلة.

وذكرت مصادر مطلعة أن لاوندس يشدّد دائماً على تطبيق القانون داخل المديرية، كما أنه يواكب عن كثب كافة نشاطات المديرية بالتعاون مع فريق عمله والضباط.