تمشيط كثيف.. رصاص إسرائيلي يستهدف علما الشعب!

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أفادت المعلومات بأنّ العدو ينفذ عملية تمشيط كثيفة بالأسلحة الرساشة باتجاه بلدة في .وذكرت المصادر الميدانية أن الرشقات النارية طالت أرجاء مختلفة من البلدة.