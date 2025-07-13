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لبنان

تمشيط كثيف.. رصاص إسرائيلي يستهدف علما الشعب!

Lebanon 24
13-07-2025 | 02:42
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أفادت المعلومات بأنّ العدو الإسرائيلي ينفذ عملية تمشيط كثيفة بالأسلحة الرساشة باتجاه بلدة علما الشعب في جنوب لبنان.
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وذكرت المصادر الميدانية أن الرشقات النارية طالت أرجاء مختلفة من البلدة.



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