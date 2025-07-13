ردود فعل على حديث براك.. هل يبنى عليها؟

Advertisement

، الذي أطلق خلال زيارته الأخيرة إلى مواقف اعتُبرت مريحة لحزب الله، حاول لاحقًا تصحيح هذا الانطباع من خلال مقابلة تلفزيونية صعّد فيها لهجته، قائلاً إن استمرار وجود سلاح سيؤدي إلى "تعريض لبنان للزوال"، مضيفًا أن لبنان قد "يعود إلى بلاد "، في إشارة تهديدية واضحة.لكن الخطاب الذي أراد منه براك الضغط على الحزب، ارتدّ بشكل مفاجئ لصالحه. من يراقب ردود الفعل على يلاحظ أن الموقف الشعبي اللبناني، على اختلاف توجهاته، عبّر عن رفض واضح لتصريحات براك. حتى بعض مناصري " "، المعروفين بعدائهم لحزب الله، عبّروا عن امتعاضهم من خطاب براك، وذهب بعضهم إلى التفاخر بأن وجودهم ووجود الحزب معًا هو ما يمنع أي احتمال لاجتياح سوري جديد للبنان.الأهم من ذلك أن قوى بارزة وشخصيات سياسية وإعلامية من الصف الأول في معارضة حزب الله، مثل وبعض الإعلاميين المعروفين، نددوا بتصريحات براك، لكن من دون أن يتناولوا سلاح الحزب، ما يعكس نموذجا من التحول الذي قد يحصل في حال زج الملف السوري بالساحة اللبنانية.هذه الردود تُظهر أن استخدام الورقة بات خيارًا خاسرًا للأميركيين في لبنان، بل قد يُفقدهم حلفاءهم من داخل السلطة في لحظة دقيقة. فبدل عزل الحزب، بات الأميركيون يهدّدون بتوحيد خصومه السابقين معه في مواجهة خطاب خارجي مستفزّ.وبهذا المعنى، فإن ، التي تحاول الحفاظ على نفوذها داخل السلطة، تبدو اليوم وكأنها تضعف أدواتها بنفسها. أما حزب الله، فهو المستفيد الأول من هذا الخطاب، إذ لم يظهر معزولًا، بل مدعومًا بغطاء وطني غير متوقّع، قد يتحوّل في لحظة اشتباك إلى دعم فعلي، يتجاوز الطائفة والاصطفاف السياسي.فهل تُراجع واشنطن أداء مبعوثيها؟ أم أنها مستمرة في تكرار أخطائها القديمة في بلد لا يُدار بالضغط؟