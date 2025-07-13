ردود فعل على حديث براك.. هل يبنى عليها؟

يبدو أن المبعوثين الأميركيين إلى لبنان لا يوفَّقون في مهمّاتهم، لا بل يمكن القول إنهم لا يفهمون الواقع اللبناني المعقّد والمتداخل على نحو كافٍ. وآخر نموذج على ذلك كان المبعوث الأميركي الجديد توم براك، الذي دخل إلى الساحة اللبنانية بنوايا واضحة، لكنه سرعان ما تورّط في تصريحات متناقضة أضرّت بموقع بلاده بدل أن تعزّزه.
براك
، الذي أطلق خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت
مواقف اعتُبرت مريحة لحزب الله، حاول لاحقًا تصحيح هذا الانطباع من خلال مقابلة تلفزيونية صعّد فيها لهجته، قائلاً إن استمرار وجود سلاح حزب الله
سيؤدي إلى "تعريض لبنان للزوال"، مضيفًا أن لبنان قد "يعود إلى بلاد الشام
"، في إشارة تهديدية واضحة.
لكن الخطاب الذي أراد منه براك الضغط على الحزب، ارتدّ بشكل مفاجئ لصالحه. من يراقب ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي
يلاحظ أن الموقف الشعبي اللبناني، على اختلاف توجهاته، عبّر عن رفض واضح لتصريحات براك. حتى بعض مناصري "القوات اللبنانية
"، المعروفين بعدائهم لحزب الله، عبّروا عن امتعاضهم من خطاب براك، وذهب بعضهم إلى التفاخر بأن وجودهم ووجود الحزب معًا هو ما يمنع أي احتمال لاجتياح سوري جديد للبنان.
الأهم من ذلك أن قوى مسيحية
بارزة وشخصيات سياسية وإعلامية من الصف الأول في معارضة حزب الله، مثل فارس سعيد
وبعض الإعلاميين المعروفين، نددوا بتصريحات براك، لكن من دون أن يتناولوا سلاح الحزب، ما يعكس نموذجا من التحول الذي قد يحصل في حال زج الملف السوري بالساحة اللبنانية.
هذه الردود تُظهر أن استخدام الورقة السورية
بات خيارًا خاسرًا للأميركيين في لبنان، بل قد يُفقدهم حلفاءهم من داخل السلطة في لحظة دقيقة. فبدل عزل الحزب، بات الأميركيون يهدّدون بتوحيد خصومه السابقين معه في مواجهة خطاب خارجي مستفزّ.
وبهذا المعنى، فإن واشنطن
، التي تحاول الحفاظ على نفوذها داخل السلطة، تبدو اليوم وكأنها تضعف أدواتها بنفسها. أما حزب الله، فهو المستفيد الأول من هذا الخطاب، إذ لم يظهر معزولًا، بل مدعومًا بغطاء وطني غير متوقّع، قد يتحوّل في لحظة اشتباك إلى دعم فعلي، يتجاوز الطائفة والاصطفاف السياسي.
فهل تُراجع واشنطن أداء مبعوثيها؟ أم أنها مستمرة في تكرار أخطائها القديمة في بلد لا يُدار بالضغط؟