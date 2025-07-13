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لبنان
جعجع يعلق على تصريح برّاك.. فماذا قال؟
Lebanon 24
13-07-2025
|
03:06
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صدر عن
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
"
سمير جعجع
البيان الآتي:
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"إن تصريح الموفد الأميركي إلى
سوريا
ولبنان توم براك هو برسم السلطة والحكومة
اللبنانية
. من الواضح والجلي ان السياسة الدولية برمتها بالتقاطع مع شبه إجماع عربي، بصدد ترتيب أوضاع المنطقة لإخراجها من الأوضاع الشاذة التي كانت قائمة في بعض دولها، بهدف الوصول الى دول طبيعية بدءاً من
إيران
وليس انتهاءً بحزب العمال الكردستاني في
تركيا
. إن السياسة الدولية لا تتحمّل الفراغ، وأي دولة تعجز عن ترتيب أوضاعها وإعادة الانتظام لدستورها ومؤسساتها وأعمالها كدولة فعلية، ستكون خارج السباق وعلى هامش التاريخ. إذا استمرت السلطة، ومن خلالها
الحكومة اللبنانية
، في ترددها وتباطؤ قراراتها وتثاقل خطواتها في ما يتعلق بقيام دولة فعلية في
لبنان
، فإنها ستتحمّل مسؤولية ان يعود لبنان الوطن والدولة في مهبّ الريح من جديد".
وأضاف: "وفي مطلع تسعينيات القرن الماضي، وعندما وجدت السياسة الدولية ان دولة
الطائف
التي نشأت في لبنان بعد
الحرب الأهلية
كانت قاصرة، تم تلزيم لبنان لسوريا
الاسد
، فهل تعيد الحكومة والسلطة الكرّة من جديد وتدفعان السياسة الدولية والعربية إلى تلزيم لبنان لأحد ما انطلاقا من القصور الذي تظهره
الدولة اللبنانية
؟ ان الأيام التي نعيش مهمة ودقيقة ومصيرية جدا، وأي تمادٍ في التقصير بنقل لبنان إلى وضع الدولة الفعلية من قبل السلطة والحكومة اللبنانية يمكن ان يعيدنا عشرات السنوات إلى الوراء، إن لم يكن أخطر وأسوأ من ذلك. على السلطة اللبنانية ان تحزم أمرها في أسرع ما يمكن، وان تتخِّذ الخطوات العملية المطلوبة من أجل تحويل لبنان إلى دولة فعلية تشكل وحدها الضمانة للمجموعات اللبنانية كلها، وإلا ستُبقي لبنان ساحة وتعرِّضه للاستباحة من جديد".
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