ما جديد "إعمار الضاحية"؟

نشطت مؤخراً عمليات إعادة الترميم والإعمار في الضاحية الجنوبية لبيروت في نقاطٍ مُختلفة، وذلك لإعادة إحياء ما دمّرته الحرب .

Advertisement

وبينما هناك قسم كبير من الأبنية أخذ طريقه نحو النهوض مُجدداً، تبقى هناك عقارات ومبانٍ شاهقة على حالها وبانتظار ورشة الإعمار.

وفي السياق، يقول مصدر اقتصاديّ لـ" " إنَّ التقديرات كانت تشير إلى وجود ما لا يقل عن 300 مبنى مهدماً في الضاحية، الأمر الذي نتج عنه ملايين الأطنان من الردميات التي تحتاج إلى نقل ومعالجة، ما يعني أن عملية ستستغرق عامين بالحد الأدنى إن لم يحدث أي طارئ.

وحالياً، فإن بعض المؤسسات استعاد نشاطه بعدما تضرر بفعل الحرب والضربات الإسرائيلية الأخيرة، وهو أمرٌ انسحب على مؤسسات أخرى خارج الضاحية لاسيما في الجنوب ومناطق وصور أيضاً.