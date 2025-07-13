Advertisement

لبنان

ما جديد "إعمار الضاحية"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
13-07-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1390580-638879987405494240.jpg
Doc-P-1390580-638879987405494240.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشطت مؤخراً عمليات إعادة الترميم والإعمار في الضاحية الجنوبية لبيروت في نقاطٍ مُختلفة، وذلك لإعادة إحياء ما دمّرته الحرب الإسرائيلية.
Advertisement
 
وبينما هناك قسم كبير من الأبنية أخذ طريقه نحو النهوض مُجدداً، تبقى هناك عقارات ومبانٍ شاهقة على حالها وبانتظار ورشة الإعمار.
 
وفي السياق، يقول مصدر اقتصاديّ لـ"لبنان24" إنَّ التقديرات كانت تشير إلى وجود ما لا يقل عن 300 مبنى مهدماً في الضاحية، الأمر الذي نتج عنه ملايين الأطنان من الردميات التي تحتاج إلى نقل ومعالجة، ما يعني أن عملية إعادة الإعمار ستستغرق عامين بالحد الأدنى إن لم يحدث أي طارئ.
 
وحالياً، فإن بعض المؤسسات استعاد نشاطه بعدما تضرر بفعل الحرب والضربات الإسرائيلية الأخيرة، وهو أمرٌ انسحب على مؤسسات أخرى خارج الضاحية لاسيما في الجنوب ومناطق النبطية وصور أيضاً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هذا ما شهدته "تلفزيونات الضاحية" قبل التهديد
lebanon 24
13/07/2025 13:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
عن غارات الضاحية... تعليق جديد من الجيش الإسرائيليّ
lebanon 24
13/07/2025 13:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مسيّرات اسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية لبيروت
lebanon 24
13/07/2025 13:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق اجواء الضاحية والجنوب
lebanon 24
13/07/2025 13:13:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-07-13
06:07 | 2025-07-13
06:00 | 2025-07-13
05:54 | 2025-07-13
05:28 | 2025-07-13
05:25 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24