إرتياح في "قوى الأمن"

تسودُ أجواء من الإرتياح في أوساط في ظل الإدارة الجديدة التي يقودها اللواء رائد عبدالله بالتعاون مع الضباط الآخرين.

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وذكرت مصادر مطلعة على شؤون المديرية أنَّ عبدالله يتابع كل الملفات المرتبطة بأوضاع العائدة لـ"الدرك" وسط ورود ملفات لمشاريع تطويرية، الأمر الذي يرسي تفاؤلاً في أوساط العسكريين.

في الوقت نفسه، تتحضر المديرية حالياً لإتمام مرحلة الإمتحانات الخطية للمتقدمين إليها وذلك دعماً للسلك العسكريّ وتعزيزاً لعديد قوى الأمن.