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لبنان

إرتياح في "قوى الأمن"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-07-2025 | 03:15
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تسودُ أجواء من الإرتياح في أوساط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في ظل الإدارة الجديدة التي يقودها المدير العام اللواء رائد عبدالله بالتعاون مع الضباط الآخرين.
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وذكرت مصادر مطلعة على شؤون المديرية أنَّ عبدالله يتابع كل الملفات المرتبطة بأوضاع المراكز الأمنية العائدة لـ"الدرك" وسط ورود ملفات لمشاريع تطويرية، الأمر الذي يرسي تفاؤلاً في أوساط العسكريين.
 
في الوقت نفسه، تتحضر المديرية حالياً لإتمام مرحلة الإمتحانات الخطية للمتقدمين إليها وذلك دعماً للسلك العسكريّ وتعزيزاً لعديد قوى الأمن.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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