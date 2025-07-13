الخازن: لمقاربة دولية مسؤولة تواكب جهود الدولة اللبنانية

دعا الوزير السابق وديع الى مقاربة دولية مسؤولة تواكب جهود ، لا بفرض شروط تتجاوز الثوابت والكرامة الوطنية".

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وفي بيان له، قال الخازن: "تعقيباً على ما ورد في كلام الموفد الأميركي السيد توم براك، الذي قال إن ، إذا لم يُقدم على الإصلاحات المطلوبة والمعروفة، فقد يجد نفسه في إطار بلاد ، نؤكد أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، وعضو مؤسس في ، وذو سيادة لا تقبل الشك أو التأويل. الإصلاحات، وإن كانت حاجة وطنية ملحّة، تبقى قراراً سيادياً يُبنى على توافق داخلي وإرادة وطنية جامعة، لا على تهويل أو تلويح بمصير لبنان".

وأكمل: "نرى من الضروري التذكير بالجهود التي يبذلها كل من رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس الحكومة ، لإعادة النهوض بالمؤسسات وتوفير مناخ الاستقرار والعمل الجدّي على خريطة إصلاح متوازنة وشاملة".



وقال: "أخيراً ندعو إلى مقاربة دولية مسؤولة تواكب هذه الجهود بدعم وتشجيع، لا بفرض شروط تتجاوز الثوابت والكرامة الوطنية".