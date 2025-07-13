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لبنان

طالب: لبنان أمام أشهر صعبة ومعقدة

Lebanon 24
13-07-2025 | 03:43
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حذر المفتي الشيخ أحمد طالب من أن لبنان يقف أمام أشهر صعبة ومعقّدة، مشيراً إلى أنَّ "الأيام المقبلة قد تكون حاسمة في الإضاءة على المشهد ومعرفة اتجاهات الريح أكثر".
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وأشار طالب الى "استعجال الجانب الأميركي لربط لبنان بالملف الذي تعمل له ادارة الرئيس دونالد ترامب على مستوى المنطقة والاستمرار في منع البلد من التقاط أنفاسه من خلال تواصل الاعتداءات الاسرائيلية لإبقائه في دائرة الضغط حتى يتجه الى الخيارات التي يتم رسمها سياسيا واقتصاديا وربما ما هو ابعد من ذلك لبلدان المنطقة كلها".
 
 
وأكد أن "الكلام الأخير للمبعوث الأميركي توم براك بشقّيه والذي أوحى من جهة بالخطر الوجودي الذي يحيق بلبنان ثم بتوضيحه يحمل الكثير من الرسائل ويوحي بأن مرحلة التطمينات أوشكت أن تنتهي لتبدأ مرحلة التهديدات".
 
 
ورأى أننا "في الوقت الذي يعرف الجميع أن ما يُطلق من مواقف يدخل في نطاق التهويل، إلا أن هذا التهويل قد يتحول الى تصعيد ميداني من خلال رفع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية وحتى في بعض الحوادث الأمنية التي تهدد الاستقرار اللبناني من الداخل، ليضاف الى بعض ما يصدر من مواقف داخلية لا تراعي وحدة اللبنانيين ومصلحة البلد بقدر ما ترفع من سقف الضغوط على الدولة والشعب معا، ما يوحي بعدم صلابة الموقف امام العدو وفي وجه الضغوط الأميركية".

وأكد أن "هذه الصورة للمشهد الحالي والتوقعات المقبلة تثير الريبة في الإصرار المتواصل على عدم الذهاب للحوار اللبناني الداخلي الذي يشترك فيه الجميع في وضع رؤية حقيقية حيال مقاربة هذا الملف الوجودي وكذلك حول الخطة الفعلية لبناء الدولة".
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