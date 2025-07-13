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لبنان

أزمة رواتب وطبابة.. موظفو البلديات "نحو الإضراب"

Lebanon 24
13-07-2025 | 03:51
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دعا تجمع العاملين في بلديات لبنان واتحاداتها، في بيان، جميع الموظفين والعاملين في بلديات لبنان وإتحاداتها الى التوقف عن العمل ابتداء من الاثنين 14 تموز 2025 ولغاية نهار الجمعة في 18 منه ضمنا، "كرد أولي  على  تعنت الدولة ونظرتها الدونية تجاه شريحة كبيرة تمثل عصب الإدارات العامة في لبنان بحيث تحرمهم من أبسط الحقوق المشروعة لهم" .
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وقال: "موظفو البلديات والاتحادات اليوم دون رواتب وطبابة واستشفاء ومنح تعليم ونظام تقاعدي يضمن شيخوختهم، وقد أصبح قسم كبير منهم دون خط الفقر، وبناء على ما ورد يدعو  التجمع جميع الموظفين و العاملين في بلديات لبنان واتحاداتها الالتزام التام بالاضراب والبقاء على أهبة الاستعداد للمشاركة بأي قرار يصدر عن التجمع".
 
 
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