سليمان: مطلوب من الدولة التعاطي بجدية مع تحذيرات براك

قال الرئيس سليمان في تصريح اليوم: "يتعيّن على أن تتعامل بجدية مطلقة مع التحذير الذي أطلقه السيد توماس براك، على افتراض انه لم يصدر من فراغ، وأن تبادر على الفور إلى استيضاح الموفد الرئاسي الأميركي بشأن تصريحاته المتعلقة بإعادة إلى إطار بلاد الشام. وفي حال اقتضت التوضيحات ذلك، ينبغي الشروع في مقاربة دبلوماسية نشطة وواضحة، تتوجّه إلى كلٍّ من الجمهورية العربية ، وجامعة ، وفي مقدّمها ، إضافةً إلى منظمة ، وفي طليعتها الدول الخمس الدائمة العضوية في ". (الوكالة الوطنية)

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