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لبنان

علاقة غرامية تنتهي بجريمة في لبنان.. رجلٌ يقتل "زوج" عشيقته!

Lebanon 24
13-07-2025 | 04:12
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وقعت جريمة مروعة في منطقة جبيل، ليل السبت - الأحد، ذهب ضحيتها شاب من آل مهنا - مواليد حراجل.
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وذكرت المعلومات أنّ الضحية "ب. مهنا" تم رميه غدراً من أحد المباني بعد دخوله بمشادة مع شخص رآه برفقة زوجته داخل منزلها.

وعلى الأثر، نقلت الجثة إلى مستشفى ماريتيم جبيل، فيما جرى توقيف الفاعل والزوجة رهن التحقيق في مخفر جبيل.
 
 
ووفقاً للمصادر، فقد جرى الإرتكاز خلال التحقيقات على إحدى كاميرات المراقبة التي أكدت الواقعة.
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