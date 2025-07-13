علاقة غرامية تنتهي بجريمة في لبنان.. رجلٌ يقتل "زوج" عشيقته!

وقعت جريمة مروعة في منطقة ، ليل السبت - الأحد، ذهب ضحيتها شاب من آل - مواليد .

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وذكرت المعلومات أنّ الضحية "ب. مهنا" تم رميه غدراً من أحد المباني بعد دخوله بمشادة مع شخص رآه برفقة زوجته داخل منزلها.



وعلى الأثر، نقلت الجثة إلى جبيل، فيما جرى توقيف الفاعل والزوجة رهن التحقيق في مخفر جبيل.

ووفقاً للمصادر، فقد جرى الإرتكاز خلال التحقيقات على إحدى كاميرات المراقبة التي أكدت الواقعة.