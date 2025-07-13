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لبنان

مغدوشة تتوج صيفها بمهرجان "كروم الشمس".. إليكم الموعد

Lebanon 24
13-07-2025 | 04:26
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تتحضر بلدة مغدوشة في جنوب لبنان لإنطلاق مهرجان "كروم الشمس" لعام 2025 والذي يشمل فعاليات فنية وترفيهية عديدة، وذلك برعاية البلدية ونادي الرابية الخضراء - مغدوشة.
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وتبدأ الفعاليات اعتباراً من يوم السبت 2 آب المقبل وتمتد على فترة شهر حتى السابع من أيلول 2025.
 
ومن أبرز المشاركين في المهرجان المرتقب الفنان ماهر جاه، الكوميدي باسم فغالي وغيرهم.
 
 
 
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