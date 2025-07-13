مغدوشة تتوج صيفها بمهرجان "كروم الشمس".. إليكم الموعد

تتحضر بلدة في لإنطلاق مهرجان "كروم الشمس" لعام 2025 والذي يشمل فعاليات فنية وترفيهية عديدة، وذلك برعاية البلدية ونادي الخضراء - مغدوشة.

Advertisement

وتبدأ الفعاليات اعتباراً من يوم السبت 2 آب المقبل وتمتد على فترة شهر حتى السابع من أيلول 2025.

ومن أبرز المشاركين في المهرجان المرتقب الفنان ، الكوميدي وغيرهم.