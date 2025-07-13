Advertisement

لبنان

فتاة ضُبطت بالجرم المشهود.. هذا ما حصل داخل مركز تدليك في جبيل!

Lebanon 24
13-07-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1390613-638880034873633933.jpeg
Doc-P-1390613-638880034873633933.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ التي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، ولا سيّما جريمة الاتّجار بالأشخاص وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، توافرت معطيات لمكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائيّة، عن حصول أعمال مخلّة بالآداب في أحد مراكز التدليك في محلّة جبيل.
Advertisement

 بتاريخ 10-07-2025، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، وعمليات الرصد والتعقّب والمراقبة، داهمت قوّة من المكتب المركز المذكور، وتمكّنت من ضبط فتاة بالجرم المشهود أثناء ممارستها أعمال منافية للحشمة مع زبون داخل إحدى الغرف، فجرى توقيفها، وتدعى: ي. ج. (مواليد عام 1990)
 
بالتحقيق معها، اعترفت بأنّها والمدعوّة (ج. ل. مواليد عام 1978) التي تمّ توقيفها أيضًا، تقومان بأعمال منافية للحشمة مع الزبائن لقاء مبالغ مالية، بناءً على اتّفاق مسبق معهم.

خُتِمَ مركز التدليك بالشمع الأحمر، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَتَين، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
مواضيع ذات صلة
من داخل منزل في عكّار العتيقة.. "المعلومات" تضبط شخصين يسرقان بالجرم المشهود
lebanon 24
13/07/2025 13:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24
في بخعون.. توقيف شخصين يروجان مادة الحشيش بالجرم المشهود
lebanon 24
13/07/2025 13:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ألقي القبض عليهما بالجرم المشهود.. سوريّان يروّجان المخدّرات في هذه المناطق
lebanon 24
13/07/2025 13:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24
17 ساعة عصيبة.. هذا ما حصل داخل طائرة
lebanon 24
13/07/2025 13:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-07-13
06:07 | 2025-07-13
06:00 | 2025-07-13
05:54 | 2025-07-13
05:28 | 2025-07-13
05:25 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24