فتاة ضُبطت بالجرم المشهود.. هذا ما حصل داخل مركز تدليك في جبيل!

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صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:في إطار العمل المستمرّ التي تقوم به لمكافحة الجرائم على اختلافها، ولا سيّما جريمة الاتّجار بالأشخاص وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم، توافرت معطيات لمكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائيّة، عن حصول أعمال مخلّة بالآداب في أحد مراكز التدليك في محلّة .بتاريخ 10-07-2025، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، وعمليات الرصد والتعقّب والمراقبة، داهمت قوّة من المكتب المركز المذكور، وتمكّنت من ضبط فتاة بالجرم المشهود أثناء ممارستها أعمال منافية للحشمة مع زبون داخل إحدى الغرف، فجرى توقيفها، وتدعى: ي. ج. (مواليد عام 1990)