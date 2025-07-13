في سد البوشرية.. توقيف سوري وهذا ما كان يفعله

أفادت المعلومات عن توقيف شخص من التابعية في محيط في سد وذلك أثناء قيامه بتصوير الكنيسة.

Advertisement

وعلى الأثر، أحيلَ الموقوف إلى التحقيق بإشراف المُختص، في حين تتحدث المصادر عن وجود شبهات بانتمائه إلى إحدى التنظيمات المتشددة.