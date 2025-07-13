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لبنان

في سد البوشرية.. توقيف سوري وهذا ما كان يفعله

Lebanon 24
13-07-2025 | 04:38
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أفادت المعلومات عن توقيف شخص من التابعية السورية في محيط كنيسة مار تقلا في سد البوشرية وذلك أثناء قيامه بتصوير الكنيسة.
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وعلى الأثر، أحيلَ الموقوف إلى التحقيق بإشراف القضاء المُختص، في حين تتحدث المصادر عن وجود شبهات بانتمائه إلى إحدى التنظيمات المتشددة.
 
 
 

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