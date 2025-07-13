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لبنان

ما حقيقة انسحاب الجيش من الحدود الشرقية مع سوريا؟

Lebanon 24
13-07-2025 | 04:44
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نفت معلومات "لبنان24" ما أشيع عن إنسحاب لوحدات الجيش من الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا.
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وذكرت المصادر أن قوات فوج الحدود البريّة تُمارس عملها بشكل طبيعي في المنطقة من دون أي تغيير يُذكر لاسيما في محلة تلال المنطار شرق بلدة الطفيل الحدودية.
 
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