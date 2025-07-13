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لبنان

بالصور.. حريق كبير بين بلدتين في الجنوب

Lebanon 24
13-07-2025 | 04:50
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اندلع حريق كبير، صباح الأحد، بين بلدتي عبا وبريقع في جنوب لبنان.
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وعلى الأثر، باشرت فرق الإطفاء العمل على إخماد النيران.
 
 
 
 
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