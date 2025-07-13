الحرارة ترتفع مجددًا... ولبنان يستعدّ لأسبوع صيفي بامتياز

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ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر : بين ٢٤ و ٣٢، بين ٢٠ و ٣١، وزحلة بين ١٨و ٣٤ درجة.



الطقس المتوقع في لبنان: طقس صيفي يسيطرعلى والحوض الشرقي للمتوسط، ويكون حاراً نسبياً في المناطق الداخلية من لبنان، مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر : بين ٢٤ و ٣٢، بين ٢٠ و ٣١، وزحلة بين ١٨و ٣٤ درجة.الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وبسيط في الداخل، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع تراجع في نسبة الرطوبة. كما يتكون الضباب على المرتفعات، وتنشط الرياح أحياناً خاصة البلاد.

الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال، بينما تبقى دون تعديل على الساحل وفي الداخل. كما تنشط الرياح خاصة شمال شرق البلاد، ويتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل. كما تبقى الرياح ناشطة، ويتكون الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل وملموس على الجبال، وتبقى دون تعديل يذكر في الداخل. كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات، وتنشط الرياح.