اكثر من لقاء واجتماع عقد مؤخرا بين الزعيمين الدرزيين النائبين السابقين وطلال ، وكانت ملفات البحث بينهما متعددة سواء في ما خص الوضع في او ترتيب البيت الداخلي الدرزي. وخرج وارسلان منها بتوافق الرؤية حول حفظ وصون الطائفة وعدم تعريضها لأي شرخ.

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إنعكس التقارب الدرزي- الدرزي بينهما على الأستحقاق البلدي، فبرز التحالف في اكثر من منطقة ونجح الزعيمان في توحيد الصف والمحافظة على حضور حزبيهما وقوتهما. لم يغب هذا التواصل الذي كان يتم بحضور نجليهما النائب والأمير مجيد ارسلان، ما اعطى اشارة الى متانته.

يعيش الرجلان هواجس في سوريا ويحرصان على ان تكون هذه النقطة حاضرة في لقاءاتهما.



وعندما اصدر جنبلاط موقفه الأخير بشان السلاح وأهمية حصريته بيد الدوله كما عندما تحدث عن تسليم حزبه للسلاح، او حتى اي قراءة عن لم يخرق وفق ما تقول مصادر ل " ٢٤" التقارب مع ارسلان، اذ انهما محتفظان بحرية المواقف والمقاربات، مشيرة الى التفاهم بينهما يتجاوز ذلك الى ما هو اكبر في المفهوم الدرزي العريض، فلا عودة الى الوراء او الى رمي مواقف متشنجة من شأنها المس بالعلاقة التي تسير بشكل جيد.



وتعتبر هذه المصادر ان هناك تنسيقا دائما بين الحزبين قد تكون له انعكاسات في الأستحقاقات المقبلة وانما لا بد من انتظار بعض الوقت مع ان للفريقين حلفاء واصدقاء، وبالتالي هذا الأمر مفروغ منه.وتوضح المصادر ان هذه المسألة يدركها البيك والمير وسبق ان نوقشت في اكثر من مناسبة جمعتهما، مؤكدة ان اليوم هناك وضعا جديدا في المنطقة يستدعي التشاور الدرزي - الدرزي عبر لقاءات مباشرة او عبر موفدين، فغياب اللقاءات في هذه الفترة لا يعني ان ما من تواصل، بل على العكس التواصل قائم لاسيما اذا كانت الحاجة تستدعي قيامه اكثر من مرة.



وتشير المصادر الى ان النقاط المشتركة بينهما أضحت اكثر وهذا ما شكل مصدر ارتياح بينهما، ونظرتهما الى الدولة يتحدثان عنها، كلّ من منظاره من دون تباينات، فأية ملاحظات يعبران عنها كما يرغبان، ولكن تبقى خصوصية المسألة الدرزية هي الهم المشترك بشكل دائم والتي تتطلب اعلى درجات التنسيق .



مهما اشتدت الخلافات سابقاً بين ارسلان وجنبلاط، الا انهما اوجدا سبيلا للألتقاء واستبعاد كل ما يتصل بالتباينات، ولعل ما حصل مؤخرا بينهما يعد نموذجا للعلاقات بين الافرقاء.