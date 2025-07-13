في طرابلس.. رصاصات تطال "صالون حلاقة"!

أقدم مجهولون، فجر اليوم الأحد، على إطلاق النار باتجاه صالون حلاقة في منطقة بمدينة .

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وذكرت المعلومات أن الحادثة أسفرت عن أضرار مادية، فيما لا تزال أسبابها مجهولة.