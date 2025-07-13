Advertisement

لبنان

في طرابلس.. رصاصات تطال "صالون حلاقة"!

Lebanon 24
13-07-2025 | 04:54
A-
A+
Doc-P-1390628-638880045995165044.jpg
Doc-P-1390628-638880045995165044.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم مجهولون، فجر اليوم الأحد، على إطلاق النار باتجاه صالون حلاقة في منطقة التبانة بمدينة طرابلس.
Advertisement
 
وذكرت المعلومات أن الحادثة أسفرت عن أضرار مادية، فيما لا تزال أسبابها مجهولة.

مواضيع ذات صلة
في طرابلس.. رصاصات تُصيب مواطناً والأسباب مجهولة
lebanon 24
13/07/2025 13:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مزاعم إسرائيلية تطالُ "حماس": "اعتداءات جنسية نفذها مقاتلون"!
lebanon 24
13/07/2025 13:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"حارقة".. قنابل إسرائيلية تطال بلدة لبنانية!
lebanon 24
13/07/2025 13:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية جديدة تطال بلدة تبنا جنوب لبنان
lebanon 24
13/07/2025 13:12:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-07-13
06:07 | 2025-07-13
06:00 | 2025-07-13
05:54 | 2025-07-13
05:28 | 2025-07-13
05:25 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24