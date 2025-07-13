إنفجار في بلدة حاروف الجنوبية.. ما الذي حصل؟

أفادت مندوبة " " بأنه لا توجد غارة على بلدة كما تم التداول به، إنما ما حصل هو انفجار صاروخ اسرائيلي من مخلفات العدوان في احد المباني المستهدفة سابقاً.

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وأحدث الإنفجار بعض الاضرار المادية الطفيفة في المحيط.