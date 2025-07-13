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لبنان

في عدلون.. اندلاع حريق كبير بمحل اسفنج

Lebanon 24
13-07-2025 | 06:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن حريقاً كبيراً اندلع في محل اسفنج عند شارع العام في عدلون.
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غطت سحب الدخان المنطقة.
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