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لبنان

انتخاب هيئة إدارية جديدة لرابطة مخاتير قضاء البترون

Lebanon 24
13-07-2025 | 06:35
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 جرت اليوم انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة لرابطة مخاتير قضاء البترون، وأسفرت عن فوز جاك يعقوب برئاسة الرابطة. كما انتخب أنطوني داوود نائبا للرئيس، أنطوان مخايل رومانوس أمينا للسر، شليطا عازار أمينا للصندوق، أنطوان علوان محاسبا، وحازم قلاوون مفوضا لدى الحكومة.
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وضمت الهيئة الإدارية أيضا الأعضاء: يوسف مبارك، يوسف باسيليوس، نصري ديب، الياس طنوس، جان جرجس، وجرجس بو عيسى.
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