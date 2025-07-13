انتخاب هيئة إدارية جديدة لرابطة مخاتير قضاء البترون

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جرت اليوم انتخابات الجديدة لرابطة مخاتير ، وأسفرت عن فوز جاك يعقوب برئاسة الرابطة. كما انتخب أنطوني داوود ، أنطوان مخايل أمينا للسر، أمينا للصندوق، أنطوان محاسبا، وحازم قلاوون مفوضا لدى الحكومة.وضمت الهيئة الإدارية أيضا الأعضاء: يوسف مبارك، يوسف باسيليوس، نصري ديب، الياس ، جان ، وجرجس بو .