بشأن دخول مسلحين إلى لبنان... توضيح من الجيش

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إلحاقًا بالبيانات السابقة، تنفي ما يتم تداوله على عدد من حول دخول مسلحين إلى وانسحاب الجيش من مناطق حدودية في .في هذا السياق، تؤكد القيادة أن الوحدات العسكرية المعنية تُواصل تنفيذ مهماتها الاعتيادية لضبط الحدود ، في موازاة متابعة الوضع الأمني في الداخل لمنع أي مساس بالأمن والاستقرار.كما تدعو إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالجيش والوضع الأمني، والتحلي بالمسؤولية، وعدم بث الشائعات التي تؤدي إلى توتر بين المواطنين.