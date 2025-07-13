مفتي صور التقى رئيس بلدية القوزح

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وأطلع رئيس البلدية التحديات التي تواجهها البلديات في تلبية حاجات الناس اليومية. شدّد عبدالله على "أهمية كمساحة تواصل مباشر مع المواطنين"، داعيًا إلى "تفعيل دور البلديات وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية والدينية لخدمة الناس وتخفيف معاناتهم وصون كرامتهم في الظروف الاستثنائية".وشدد على أن "الجنوب كان وسيبقى نموذجًا في الصمود والعطاء وأن من واجب الجميع، كلٌّ من موقعه، أن يساهم في دعم الأهالي وتعزيز قدراتهم على الصبر والثبات".