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لبنان

مفتي صور التقى رئيس بلدية القوزح

Lebanon 24
13-07-2025 | 08:13
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 استقبل مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله في دار الإفتاء الجعفري في صور، رئيس بلدية القوزحقضاء بنت جبيل شربل ابراهيم رزق، في زيارة تناولت شؤونًا إنمائية وخدماتية.
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وأطلع رئيس البلدية عبدالله على التحديات التي تواجهها البلديات في تلبية حاجات الناس اليومية. من جهته شدّد عبدالله على "أهمية العمل البلدي كمساحة تواصل مباشر مع المواطنين"، داعيًا إلى "تفعيل دور البلديات وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية والدينية لخدمة الناس وتخفيف معاناتهم وصون كرامتهم في الظروف الاستثنائية".

وشدد على أن "الجنوب كان وسيبقى نموذجًا في الصمود والعطاء وأن من واجب الجميع، كلٌّ من موقعه، أن يساهم في دعم الأهالي وتعزيز قدراتهم على الصبر والثبات".
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