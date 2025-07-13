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لبنان

بعد مشاركتها في إخماد حرائق اللاذقية بسوريا... طوافات الجيش تعود إلى لبنان

Lebanon 24
13-07-2025 | 08:20
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أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
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"عادت الطوافات التابعة للقوات الجوية في الجيش إلى مطار القليعات - عكار بعد مشاركتها في إخماد حرائق في ريف اللاذقية في سوريا منذ تاريخ 7 / 7 / 2025 ولغاية 13 / 7 / 2025، وذلك عقب وقف امتداد الحرائق والسيطرة على بؤر النيران على جميع المحاور.

وقد التقى قائد القوى الجوية في الجيش العربي السوري عناصر القوات الجوية المشارِكين في المهمة، وأثنى على جهودهم، مشيدًا بالتعاون والتنسيق بين الفرق المشاركة".
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