بعد مشاركتها في إخماد حرائق اللاذقية بسوريا... طوافات الجيش تعود إلى لبنان

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"عادت الطوافات التابعة للقوات الجوية في الجيش إلى - بعد مشاركتها في إخماد حرائق في في منذ تاريخ 7 / 7 / 2025 ولغاية 13 / 7 / 2025، وذلك عقب وقف امتداد الحرائق والسيطرة على بؤر النيران على جميع المحاور.وقد التقى قائد القوى الجوية في الجيش العربي السوري عناصر المشارِكين في المهمة، وأثنى على جهودهم، مشيدًا بالتعاون والتنسيق بين الفرق المشاركة".