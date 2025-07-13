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لبنان

تحرك احتجاجي غدًا في طرابلس... ما السبب؟

Lebanon 24
13-07-2025 | 08:36
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أعلن نائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج محمد كمال الخير وعمال مرفأ طرابلس، الاعتصام عند التاسعة من صباح غد الاثنين أمام مدخل المرفأ، رفضا للسياسة المتبعة مع شاحنات الترانزيت وملف الاوزان والتحميل والتفريغ داخل حرم المرفأ.
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وشدد الخير على ان "عمل أسرة التصدير من شاحنات وسائقين خط أحمر، من يتجاوزه يعتدي على لقمة عيش الآلاف وهذا أمر سنواجهه بكل ما أوتينا من قوة".
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