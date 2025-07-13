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لبنان
بعد كلام براك عن لبنان... تعليق من مخزومي
Lebanon 24
13-07-2025
|
08:39
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كتب
النائب فؤاد مخزومي
عبر منصة "اكس":
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"الموقف الذي أعلنه السفير
توم براك
عن
لبنان
يجب أن يكون جرس إنذار للدولة، كي تحزم أمرها وتتصرف كصاحبة قرار لا كوسيط متردد، يختبئ خلف هذه الذريعة أو تلك.
لبنان الكبير
الذي نعتز بالانتماء اليه والدفاع عنه، يستلزم اداء شجاعا في مرحلة مصيرية. المطلوب من الدولة سحب السلاح وبسط سلطتها فعليا على ارضها وحدودها، وتفكيك البنى العسكرية والأمنية غير الشرعية، وإلا سيصبح لبنان، لا سمح الله، على رصيف الانتظار سياسيا واقتصاديا. اللبنانيون ينتظرون من دولتهم قرارات شجاعة تتجاوز معادلات شراء الوقت وادارة الأزمة".
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