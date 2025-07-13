Advertisement

لبنان

بعد كلام براك عن لبنان... تعليق من مخزومي

Lebanon 24
13-07-2025 | 08:39
A-
A+
Doc-P-1390691-638880181328772172.png
Doc-P-1390691-638880181328772172.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس":
Advertisement

"الموقف الذي أعلنه السفير توم براك عن لبنان يجب أن يكون جرس إنذار للدولة، كي تحزم أمرها وتتصرف كصاحبة قرار لا كوسيط متردد، يختبئ خلف هذه الذريعة أو تلك. لبنان الكبير الذي نعتز بالانتماء اليه والدفاع عنه، يستلزم اداء شجاعا في مرحلة مصيرية. المطلوب من الدولة سحب السلاح وبسط سلطتها فعليا على ارضها وحدودها، وتفكيك البنى العسكرية والأمنية غير الشرعية، وإلا سيصبح لبنان، لا سمح الله، على رصيف الانتظار سياسيا واقتصاديا. اللبنانيون ينتظرون من دولتهم قرارات شجاعة تتجاوز معادلات شراء الوقت وادارة الأزمة".
مواضيع ذات صلة
كلام برّاك الصباحي التفاؤلي محى كلام الليل التشاؤمي
lebanon 24
13/07/2025 18:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
كلام برّاك "المفخّخ"
lebanon 24
13/07/2025 18:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"الكتلة الوطنية": كلام براك ايجابي وحل الازمة يبدأ بوضع جدول زمني لنزع السلاح
lebanon 24
13/07/2025 18:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
براك تعليقًا على كلام نعيم قاسم الرافض لتسليم السلاح: التفاوض لبنانيّ تقليديّ إذ انها مفاوضات مستمرة حتى يكون الجميع مستعدين فعلًا لإبرام اتفاق حقيقيّ
lebanon 24
13/07/2025 18:19:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:10 | 2025-07-13
10:51 | 2025-07-13
10:51 | 2025-07-13
10:46 | 2025-07-13
10:46 | 2025-07-13
10:42 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24