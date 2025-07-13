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لبنان

توفي اثناء ممارسته هواية السباحة على شاطئ الصرفند!

Lebanon 24
13-07-2025 | 09:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بوفاة شاب اثناء ممارسته هواية السباحة على شاطئ الصرفند.
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ووفق المعلومات، فالشاب من بلدة ديرانطار.
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