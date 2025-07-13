أضرار جسيمة جراء حريق دير مار الياس الطوق... والزراعة تتحرّك

Advertisement

وقد جال لحود في أراضي الدير لمعاينة الاضرار البليغة على الاشجار الحرجية والمثمرة. واكد وقوفه الى جانب الرهبانية الباسيلية الشويرية ورئيس وجمهور اباء دير مار الياس الطوق للكشف على اسباب الحريق ومعالجة تداعياته. وقد كلف لحود مركز الاحراج في شتورة بالكشف السريع واتخاذ التدابير اللازمة. واجرى لحود اتصالا بكل من نزار هاني وبالنائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف ووضعهما بصورة الحريق والاضرار اللاحقة، واتفق معهما على فتح تحقيق قضائي لمحاسبة المرتكبين واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.