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لبنان

أضرار جسيمة جراء حريق دير مار الياس الطوق... والزراعة تتحرّك

Lebanon 24
13-07-2025 | 09:23
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زار المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، ترافقه رئيسة دائرة التنمية الريفية في مصلحة زراعة البقاع المهندسة الين الصقر  رئيس دير مار الياس الطوق في زحلة الاب المدبر الياس الخوري، واطلع منه على اضرار الحريق الذي طال  الاراضي الزراعية والحرجية التابعة للدير.
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وقد جال لحود في أراضي الدير لمعاينة الاضرار البليغة على الاشجار الحرجية والمثمرة. واكد  وقوفه الى جانب الرهبانية الباسيلية الشويرية ورئيس وجمهور اباء دير مار الياس الطوق للكشف على اسباب الحريق ومعالجة تداعياته. وقد كلف لحود مركز الاحراج في شتورة بالكشف السريع واتخاذ التدابير اللازمة. واجرى لحود اتصالا بكل من وزير الزراعة نزار هاني وبالنائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات ووضعهما بصورة الحريق والاضرار اللاحقة، واتفق معهما على فتح تحقيق قضائي لمحاسبة المرتكبين واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.
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