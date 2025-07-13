Advertisement

لبنان

بهية الحريري هنأت الأرشمندريت أنطوان رزق بانتخابه رئيساً عاماً للرهبانية المخلصية

Lebanon 24
13-07-2025 | 09:46
A-
A+
Doc-P-1390707-638880221729441999.png
Doc-P-1390707-638880221729441999.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زارت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري دير المخلص، وقدمت التهاني الى الرئيس العام الجديد للرهبانية المخلصية الأرشمندريت أنطوان رزق وأعضاء الهيئة الجديدة (والذين تم انتخابهم السبت)، ونقلت اليهم تهاني الرئيس سعد الحريري، وذلك بحضور الرئيس السابق للرهبانية الأرشمندريت أنطوان ديب والأعضاء المدبرين ورئيس دير المخلص الأب شارل ديب وكهنة الدير وشخصيات ووفود مهنئة .
Advertisement

وأثنت الحريري بالمناسبة على جهود الأرشمندريت ديب، طيلة فترة توليه مهامه على رأس الرهبانية، متمنية للرئيس الجديد الأرشمندريت رزق كل التوفيق.
مواضيع ذات صلة
انتخاب الأب انطوان رزق رئيسا عاما للرهبانية المخلصية
lebanon 24
13/07/2025 18:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري هنأت حجازي ودندشلي وفائزين في الانتخابات
lebanon 24
13/07/2025 18:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري: سعد الحريري عائد في الانتخابات النيابية المقبلة وليس لدينا عداوات
lebanon 24
13/07/2025 18:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري: صيدا أنجزت انتخاباتها بنجاح
lebanon 24
13/07/2025 18:20:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:10 | 2025-07-13
10:51 | 2025-07-13
10:51 | 2025-07-13
10:46 | 2025-07-13
10:46 | 2025-07-13
10:42 | 2025-07-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24