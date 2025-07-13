بهية الحريري هنأت الأرشمندريت أنطوان رزق بانتخابه رئيساً عاماً للرهبانية المخلصية

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زارت رئيسة ، وقدمت التهاني الى الجديد للرهبانية المخلصية الأرشمندريت وأعضاء الهيئة الجديدة (والذين تم انتخابهم السبت)، ونقلت اليهم تهاني ، وذلك بحضور الرئيس السابق للرهبانية والأعضاء المدبرين ورئيس دير المخلص الأب وكهنة الدير وشخصيات ووفود مهنئة .وأثنت بالمناسبة على جهود الأرشمندريت ديب، طيلة فترة توليه مهامه على رأس الرهبانية، متمنية للرئيس الجديد الأرشمندريت رزق كل التوفيق.