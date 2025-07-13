الحجار استقبل نظيره الكويتي في المطار وتأكيد على تبادل الخبرات بين البلدين

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وخلال لقاء ثنائي عُقد في صالون الشرف، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، وتبادل الخبرات في المجالين الأمني والخدماتي، بما يخدم المصلحة المشتركة ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت.