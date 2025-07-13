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لبنان

الحجار استقبل نظيره الكويتي في المطار وتأكيد على تبادل الخبرات بين البلدين

Lebanon 24
13-07-2025 | 09:58
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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مطار رفيق الحريري الدوليبيروت، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، الذي وصل بعد ظهر اليوم إلى لبنان في زيارة رسمية، على رأس وفد أمني وإداري، وذلك بحضور القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى لبنان المستشار ياسين محمد الماجد.
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وخلال لقاء ثنائي عُقد في صالون الشرف، أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، وتبادل الخبرات في المجالين الأمني والخدماتي، بما يخدم المصلحة المشتركة ويعكس عمق العلاقات الأخوية بين لبنان والكويت.
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